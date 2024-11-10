‏الكرملين: التصريحات بشأن السلام وليس المواجهة هي التي تميز ترامب عن إدارة بايدن

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏الكرملين، إن التصريحات بشأن السلام وليس المواجهة هي التي تميز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها يوم الثلاثاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع توقيتات مختلفة نظرًا لامتداد البلاد عبر ست مناطق زمنية.

وشهدت الانتخابات منافسة حامية بين دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

وبلغ عدد المواطنين المؤهلين للتصويت نحو 230 مليون ناخب، إلا أن ما يقارب 160 مليونًا فقط منهم مسجلون للتصويت.