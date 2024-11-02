العالم اليوم - حزب الله يقصف قاعدة غليلوت قرب تل أبيب.. وأهدافا أخرى

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 09:29 صباحاً - أعلن حزب الله أنه شن هجمات صاروخية استهدفت قبيل فجر السبت قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب في وسط إسرائيل.

وأكّد الحزب في بيان "قصفنا عند الساعة 02:30 من فجر يوم السبت قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية". وأضاف: "جرى قصف صباح السبت مستعمرة بيريا (شمال مدينة صفد) بصلية صاروخية". كما أعلن حزب الله عن قصف بلدتي يسود هامعلاه وبار يوحاي شمالي إسرائيل برشقتين صاروخيتين. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية؟ شهدت الساعات الـ24 الماضية تصعيدا إسرائيليا كبيرا، حيث استمرت الغارات على مختلف مناطق الجنوب اللبناني مركزة على بعلبك ومحيطها في منطقة البقاع. حيث تم استهداف نحو 20 قرية بشكل عنيف وبموجات غارات عدة ومتزامنة.

ارتفعت حصيلة القتلى إلى 57 وعشرات الجرحى، ومن بين القتلى عائلات بكاملها قصفت منازلها.

قصفت إسرائيل ليلا معابر حدودية بين لبنان وسوريا من بينها معبر القاع أقصى شمال شرقي لبنان.

في الجنوب اللبناني تواصلت الغارات على عشرات البلدات، منها بلدة تبنين، حيث أدت إحداها إلى مقتل شخصين.

تعرضت بلدة بنت جبيل في القطاع الأوسط لسلسلة غارات إسرائيلية ليلا ومع ساعات الفجر.

أغار الطيران الحربي على بلدات تول والشهابية ويارون وصربين ومارون الراس وحاريص جنوبي لبنان.

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