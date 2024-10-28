العالم اليوم - وزير التموين المصري يكشف موعد وصول شحنة قمح متأخرة من روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:29 مساءً - قال وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر شريف فاروق، الاثنين، إن القاهرة تتوقع استلام شحنة متأخرة من القمح الروسي في نوفمبر بعد أن كان من المقرر وصولها الشهر الجاري لكنها واجهت بعض التأخيرات.

وأعلنت الوزارة في سبتمبر شراء 430 ألف طن من القمح الروسي بسعر 235 دولارا للطن من خلال الشراء المباشر.

وتسعى مصر، وهي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، إلى استيراد 3.8 مليون طن من القمح بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سعى لإطلاق أكبر ممارسة في تاريخ مصر لتغطية أكثر من نصف احتياجاتها السنوية من القمح مع تمديد عمليات التسليم حتى أبريل 2025.

وبدأت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، بعد ذلك مفاوضات مباشرة مع الموردين.

وبعد مفاوضات دامت أسابيع، أعلنت وزارة التموين أنها تعاقدت على 430 ألف طن من القمح الروسي.