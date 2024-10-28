أوكرانيا تسقط عشرات المسيرات.. وبوتين يتحدث عن رد على الضرب بالعمق

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:28 صباحاً - أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، الأحد، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 41 طائرة مسيرة من أصل 80 أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وأضافت أن الهجمات لم تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار بالبنية التحتية الحيوية، مشيرة إلى أنها فقدت 32 طائرة مسيرة، بينما لم تذكر تفاصيل أخرى على الفور.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي على تيليغرام، الأحد، إن روسيا استخدمت أكثر من 1100 قنبلة جوية موجهة، وأكثر من 560 طائرة مسيرة هجومية وحوالي 20 صاروخا على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف زيلنسكي، الذي حث حلفاء كييف أمس على تكثيف الضغط على موسكو أن "روسيا لا توقف إرهابها ضد أوكرانيا. هناك عدوان يومي على شعبنا وبلداتنا وقرانا. ضربات بأنواع مختلفة من الأسلحة"، بحسب "رويترز".

بينما قال حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا إن اثنين من المدنيين قُتلا في هجمات نفذتها روسيا، الأحد، على خيرسون التي تقع على خط المواجهة، وتتعرض لقصف روسي متكرر بالمدفعية الروسية والطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال الحاكم أوليكساندر بروكودين، على تطبيق تيليغرام، إن رجلا مُسنا لقي حتفه بعد سقوط متفجرات عليه من طائرة مسيرة، كما قُتل رجل آخر بنيران المدفعية.

وفي تطور آخر قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات، الأحد، إن موسكو ستجد طرقا مختلفة للرد حال سمحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا بشن ضربات بأسلحة غربية بعيدة المدى داخل روسيا.

وأضاف بوتين لمراسل التلفزيون الحكومي، بافيل زاروبين، في تصريحات في مقطع فيديو نشر على حساب زاروبين على تطبيق تيليغرام للتراسل أن وزارة الدفاع الروسية "تفكر في طريقة الرد على ضربات محتملة بأسلحة بعيدة المدى داخل روسيا، وستقدم مجموعة من الردود".

وناشد الرئيس الأوكراني حلفاء كييف منذ أشهر السماح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ غربية بينها صواريخ أتاكمز الأميركية بعيدة المدى وصواريخ ستورم شادوز البريطانية على أهداف داخل روسيا للحد من قدرة موسكو على شن هجمات.

وسُئل بوتين عما إذا كانت دول حلف شمال الأطلسي قد أنصتت إلى تصريحات بوتين السابقة بأن مثل هذه الخطوة قد تجر الدول التي تزود كييف بصواريخ بعيدة المدى مباشرة إلى الحرب.

فرد الرئيس الروسي قائلا "لم يبلغوني بأي شيء حول هذا الأمر، لكننني آمل في أنهم قد أنصتوا. لأنه بالطبع سيتعين علينا أيضا اتخاذ بعض القرارات لأنفسنا".

وأضاف أن من المبكر إلى حد ما التحدث عن كيفية وتوقيت ومكان الرد الروسي، لكن موسكو ستضطر للرد في حال سمح الغرب لكييف بتنفيذ ضربات بأسلحة بعيدة المدى.