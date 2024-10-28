بعد أزمته الصحية.. أحمد سعد يروج لحفل جديد بالسعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - بدأ المطرب أحمد سعد فى الترويج لحفلته الجديد بالرياض والمفترض إقامتها شهر ديسمبر القادم.ونشر أحمد سعد بوستر الحفل للترويج للحفل من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وهو ما جعل عدد كبير من جمهوره يهنئونه على عودته مرة أخرى للغناء بعد أزمته الصحية الأخيرة.

تفاصيل الحالة الصحية لأحمد سعد

وكشف الطبيب المعالج للفنان أحمد سعد ، آخر تطورات حالة الفنان الصحية، بعد أن خضع مؤخرًا لعملية جراحية عاجلة في الفك اعتذر بسببها عن حفلته الأولى ضمن فعاليات الدورة الـ 32 لمهرجان الموسيقى العربية.

وقال الطبيب: إن حالة سعد مُعقدة، وقد يحتاج إلى 3 شهور لممارسة نشاطه الفني كسابق عهده.

وأوضح قائلا في تصريحات تليفزيونية :«خضع أحمد سعد لعملية جراحية بالوجه والفكين تسمى زراعة الزيجوما وهي عملية في عظام الوجنة وهذا ما يتم اتخاذه في حالات تآكل عظام الفك المعقدة وشديدة التعقيد».

وتابع الطبيب قائلا: « تم وضع تركيبة مؤقتة للفك على أن يتم وضع تركيبة دائمة خلال 3 شهور حتى يستعيد أحمد سعد عافيته مرة أخرى ويستطيع ممارسه نشاطه الفني من جديد».