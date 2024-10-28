السكة الحديد : تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات مكيفة فرنساوى مطور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:33 صباحاً - فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتنفيذاً لتوجيهات السيد المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة تعلن الهيئة عن تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة / سوهاج والعكس

حيث تقرر اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 30 /10 / 2024 تشغيل قطار 998 القاهرة / سوهاج بتركيب 9 عربات مكيفة فرنساوى مطور يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:00ظهراً ويصل محطة سوهاج الساعة 08:15 مساءاً ، ويعود بقطار 999 سوهاج / القاهرة على ان يقوم من محطة سوهاج الساعة 10:15 مساءاً ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 صباح اليوم التالى بنفس التركيب الوارد به قطار 998 لمحطة سوهاج طبقاً للجداول المرفقة .

يترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 160 طبقاً للجدول المرفق .

والهيئة لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .