إنذار من حزب الله لـ25 مستوطنة إسرائيلية

إنذار من حزب الله لـ25 مستوطنة إسرائيليةوجه حزب الله اللبناني مساء السبت، إنذاراً بإخلاء 25 مستوطنة إسرائيلية، مؤكداً أنها أصبحت أهدافاً عسكرية مشروعة للمقاومة الإسلامية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو لأسماء المستوطنات المطالبة بالإخلاء معلقا عليها بالقول: "إلى كل المقيمين في المستوطنات المذكورة في هذا البيان. يطلب إليكم الإخلاء فورا. مستوطناتكم تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان. بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية".

وورد في الفيديو أسماء المستوطنات الآتية: "كريات شمونة، يسود هامعلاه، أييليت هاشاحر، حتسور حجليليت، كرمئيل، معالوت ترشحيا، إيفين مناحيم، نهاريا، روش بينا، شامير، شاعل، ميرون، كابري، أبيريم، دلتون، نفي زيف، كتسرين، كفار حناينا، مانوت، بيت هاعيمك، كفار فراديم، حراشيم، بيريا، كدمات تسفي، وبار يوحاي".

وبذلك، يبلغ عدد المستوطنات التي أمر "حزب الله" سكانها بالإخلاء 25 مستوطنة. هذا وختم "حزب الله" الفيديو بتحذيره للمستوطنين، مكتوبا باللغة العبرية.

وكان حزب الله قد صعّد من وتيرة عمليّاته التي يُعلن عنها في الأيام الأخيرة، حيث أعلن في بيان، اليوم، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية شنوا هجومًا جويًا باستخدام سرب من الطائرات المسيّرة على قاعدة الناعورة شرق مدينة العفولة، حيث أصابت الأهداف بدقة.

وأوضح البيان أن هذا الهجوم يأتي في إطار سلسلة عمليات خيبر، ردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني. وأكدت المقاومة التزامها المستمر في مواجهة التحديات والدفاع عن حقوق الشعوب.

وأضاف، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:20 من بعد ظهر يوم السبت قاعدة شراغا بِصلية صاروخية كبيرة".

وتابع البيان، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم السبت 26-10-‌‏2024 تجمعات قوات العدو الإسرائيلي في قاعدة اييليت بصلية صاروخية نوعية".

وختم: "‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:15 من بعد ظهر يوم السبت 26-10-‌‏‌‏2024، تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية".‏