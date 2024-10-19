العالم اليوم - بثنائية مبابي وفينيسيوس.. ريال مدريد ينجو من فخ سيلتا فيغو

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 11:26 مساءً - فاز ريال مدريد على مضيفه سيلتا فيغو بصعوبة بالغة بنتيجة 2 -1 ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الإسباني لكرة القدم، مساء السبت.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله نجمه وهدافه كيليان مبابي بتسديدة قوية في الدقيقة 20 ليرفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى ستة أهداف في بطولة الدوري.

وهز بورخا إيغلاسياس شباك الفريق المدريدي في الدقيقة 22 لكن فرحة مهاجم سيلتا فيغو لم تكتمل بهدف التعادل بعد الإشارة بوجود تسلل.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متفوقا بهدف، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بهدف فيليوت سفيدبيرغ في الدقيقة 51.

وبعد ثلاث دقائق سجل فينيسيوس جونيور هدفا ثانيا لريال مدريد ولكن الحكم أشار بوجود تسلل ضد كيليان مبابي بعد تمريرة من جود بيلينغهام.

وعاد فينيسيوس ليسجل مجددا في الدقيقة 66 بعد تمريرة من الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش ليحتفل المهاجم البرازيلي بهدفه الخامس في الدوري هذا الموسم.

ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة قبل مباراته أمام إشبيلية مساء الأحد.

أما سيلتا فيغو فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز العاشر.