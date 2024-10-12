العالم اليوم - استطلاع.. ترامب يتقدم هاريس في التعامل مع حربي أوكرانيا وغزة

انتم الان تتابعون خبر استطلاع.. ترامب يتقدم هاريس في التعامل مع حربي أوكرانيا وغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أكتوبر 2024 11:19 صباحاً - أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في سبع ولايات متأرجحة أن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب يتفوق على نائبة الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس فيما يتعلق بتعامل الولايات المتحدة بشكل أفضل مع ملفي الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ويتصدر ترامب بين ناخبي الولايات المتأرجحة بسنبة 50 % إلى 39 % لهاريس، حول من هو الأكثر قدرة على التعامل مع الحرب الروسية في أوكرانيا ولديه ميزة أوسع.

وتفوق ترامب أيضاء بنسبة 48 % إلى 33 %، حول من هو الأنسب للتعامل مع الحرب بين إسرائيل و حركة حماس.

وأشار المرشح الجمهوري إلى فترة ولايته باعتبارها "فترة سلام نسبي في جميع أنحاء العالم.

وتحتدم حدة السباق بين هاريس وترامب قبل أقل من شهر على الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.

وتأمل حملة هاريس أن يؤدي إبراز التباين بين شبابها النسبي وحضورها الذهني مع عمر ترامب الكبير وميله إلى المراوغة، بالإضافة إلى الاختلافات في الشفافية بين الاثنين، إلى مساعدتها في إقناع الناخبين الذين لم يستقروا على مرشح بعد بأنها الأنسب للمنصب.