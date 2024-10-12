العالم اليوم - بيروت.. رئيس البرلمان الإيراني يزور موقع أعنف غارة إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر بيروت.. رئيس البرلمان الإيراني يزور موقع أعنف غارة إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أكتوبر 2024 11:19 صباحاً - زار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، موقع الغارة الإسرائيلية الأعنف في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال قاليباف، في تصريح مقتضب من أحد مواقع الاستهدافات الإسرائيلية "نقف إلى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني وسنقدّم كل ما نستطيع من العون".

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران "سنقدم كل ما نستطيع من العون للشعب اللبناني ونتمنى ان ينتصر".

وكان قاليباف وصل اليوم إلى بيروت، حيث استقبله رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي في السرايا.

وقال ميقاتي خلال لقائه قاليباف: "إن أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي العمل على وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه.

وشدد ميقاتي على التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب، وإجراء الاتصالات اللازمة مع دول القرار والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار كاملا.