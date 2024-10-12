انت الأن تتابع خبر «ضاع عمرنا احنا منعرفش حاجه».. عشبة خارقة موجودة في كل مطبخ تنظف القولون من "البراز المتحجر" في دقائق معدودة.. جربها لن تندم.!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنظيف القولون يعد خطوة مهمة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي الأعشاب الطبيعية تلعب دورًا فعال في هذه العملية من خلال تحسين حركة الأمعاء والتخلص من الفضلات إليك بعض الأعشاب المفيدة في تنظيف القولون.

السنا

السنا هي عشبة معروفة بتأثيرها الملين القوية وتعمل على تحفيز حركة الأمعاء، مما يساعد في طرد الفضلات.

طريقة الاستخدام

يمكن تحضيرها مثل الشاي ويفضل إضافة القرفة أو الزنجبيل لتحسين الطعم، لكن يجب استخدامها تحت إشراف طبي لتجنب الآثار الجانبية مثل الغثيان.

بذور الهندباء

تعتبر بذور الهندباء فعالة في تطهير القولون وتساهم في التخلص من الفضلات الناتجة عن الإمساك المزمن وتعزز وظائف الكبد.

يمكن تناولها كمشروب أو إضافتها إلى الأطعمة.

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من الأعشاب الفعالة في تنظيف القولون ويساعد على تقليل الانتفاخ والغازات وإزالة السموم.

-طريقة الاستخدام

يضاف الزنجبيل المطحون إلى الأطعمة أو الشاي أو يحضر كمشروب مستقل مع العسل ينصح الحذر لمن يعانون من مشاكل في المعدة.

نصائح عامة لتنظيف القولون