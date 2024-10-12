نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - جهود دبلوماسية ودعم دولي لوقف النار في لُبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان لقصف إسرائيلي على مقرهم في الناقورة، ما أثار استنكارات وإدانات دولية واسعة. قامت عدة دول، مثل فرنسا، باستدعاء سفراء إسرائيل لمناقشة التصعيد. وعلى الرغم من أهمية هذا الحدث، إلا أن غارات إسرائيلية أخرى استهدفت العاصمة اللبنانية مساء أول أمس، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 22 شخصًا وإصابة المئات من المدنيين العزّل. مصير مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، لا يزال غامضًا، وسط تضارب الأنباء حول إصابته بجروح خطيرة أو نجاته لعدم وجوده في الأماكن المستهدفة.

الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار

على الصعيد الدبلوماسي، لم تلقَ محاولات وقف إطلاق النار أي استجابة من الجانب الإسرائيلي الذي يواصل غاراته وعمليات الاغتيال. قدمت الحكومة اللبنانية طلبًا رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي أمس بضرورة وقف فوري وشامل لإطلاق النار، مع الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701. من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي وحث على وقف النار، معتبرًا أن للشعب اللبناني مصلحة كبيرة في الاستقرار وانتخاب رئيس للجمهورية، مع تعزيز الجهود لتفادي توسع الصراع في المنطقة.

اتصال بري ببلينكن وموقف الحكومة اللبنانية

أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري مكالمة هاتفية مطولة مع وزير الخارجية الأميركي بلينكن، حيث تم التباحث في الأوضاع الراهنة. من جهة أخرى، شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، خلال جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، واصفًا ما يجري بأنه "غير مقبول". وأكد ميقاتي على التزام لبنان بالقرار 1701، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية. كما شدد على أهمية الحل الدبلوماسي، معتبرًا أن الهجمات على قوات "اليونيفيل" جريمة تستوجب محاسبة دولية.

دعم دولي للبنان والمبادرات الدبلوماسية

في إطار الجهود الدولية، استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المفوض العام لوكالة "الأونروا" والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما تلقى اتصالًا من رئيس وزراء هولندا الذي أكد دعم بلاده للبنان وأهمية الحل الدبلوماسي لحماية المدنيين ووقف الدمار. في الوقت نفسه، استقبل وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب سفيرة الولايات المتحدة في بيروت، حيث تمت مناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر. وأكد بو حبيب دعم لبنان للمبادرة الأميركية-الفرنسية الرامية إلى وقف إطلاق النار، مع التشديد على ضرورة تطبيق القرار 1701.