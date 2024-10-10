العالم اليوم - الرئاسة المصرية: السيسي يزور إريتريا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أكتوبر 2024 07:21 صباحاً - قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور إريتريا، الخميس.

وجاء في البيان أن الزيارة ستتناول "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر".

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