انت الأن تتابع خبر لو عاوزة بشرتك تبقي زي الأطفال جبتلك الوصفة...!! أقوي كولاجين فيتامين سي لبشرة منورة ولتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت ..جريبا فوراُ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر صنع كولاجين فيتامين سي في المنزل من الأساليب الشائعة والمحبوبة لدى العديد من النساء، وذلك بسبب الفوائد العديدة والمزايا الكبيرة التي يقدمها هذا الكريم ومع توفر المكونات والخطوات البسيطة، يمكنك الآن الاستفادة من فوائد الكولاجين وفيتامين سي لبشرتك دون الحاجة إلى شراء الكريمات التجارية المكلفة في هذا المقال، سنستعرض لك طريقة سهلة لصنع كريم كولاجين فيتامين سي في المنزل، وستتعلمين كيفية إعداد هذا الكريم الفعال والمغذي لبشرتك باستخدام مكونات يسهل الحصول عليها وخطوات بسيطة.

كولاجين فيتامين سي لبشرة منورة

لإعداد كريم في المنزل بطريقة سهلة، ستحتاج إلى المكونات التالية:

2 كبسولة من فيتامين سي.

كوب من زيت اللوز المر.

علبة من أي كريم مرطب.

كوب من عصير الليمون.

وإليك الخطوات لتحضير الكولاجين: