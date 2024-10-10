انت الأن تتابع خبر احذروا ظهور هذه العلامات!! اذهب للدكتور فورا لأنها علامة لإصابتك بمرض خطير!!.. اعرف عندك ايه قبل فوات الاوان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوجد بعض العلامات الكبيرة التي تظهر في جسد الإنسان دون معرفة سبب واضح لها، وفي الحقيقة تظل هذه العلامات على إمكانية حدوث جلطة في الدم والأوعية الدموية، لذلك يجب زيارة الطبيب بأسرع وقت لحل هذه المشكلة والبدء في تناول أدوية تساعد على السيولة والتخلص من تكتلات الدم المتواجدة في الأوردة، وإليكم أولى هذه العلامات.

علامات تجلط الدم

تختلف علامات وجود الجلطة داخل الجسم بحيث تكون واضحة ومريحة للجميع أو خفية يصعب رؤيتها، واليكم نبذة مختصرة عن هذه العلامات: