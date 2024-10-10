انت الأن تتابع خبر احذروا ظهور هذه العلامات!! اذهب للدكتور فورا لأنها علامة لإصابتك بمرض خطير!!.. اعرف عندك ايه قبل فوات الاوان!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يوجد بعض العلامات الكبيرة التي تظهر في جسد الإنسان دون معرفة سبب واضح لها، وفي الحقيقة تظل هذه العلامات على إمكانية حدوث جلطة في الدم والأوعية الدموية، لذلك يجب زيارة الطبيب بأسرع وقت لحل هذه المشكلة والبدء في تناول أدوية تساعد على السيولة والتخلص من تكتلات الدم المتواجدة في الأوردة، وإليكم أولى هذه العلامات.
علامات تجلط الدم
تختلف علامات وجود الجلطة داخل الجسم بحيث تكون واضحة ومريحة للجميع أو خفية يصعب رؤيتها، واليكم نبذة مختصرة عن هذه العلامات:
- وجود كدمات وعلامات دائرية ملونة في أماكن متفرقة من الجسم شبيهة بعلامات الضرب أو الآثار القديمة، وهي دليل قوي على تجمع الدم في هذا المكان للتجلط.
- وجود جرح أو تمزق في الجسم بدون سبب واضح.
- من الأسباب الغير واضحة هو الشعور المستمر بالتعب والأرق وعدم القدرة على الحركة لوقت طويل وذلك دليل على عدم سريان الدم بشكل مناسب داخل الجسم.
- بمجرد المكوث لفترة طويلة تبدأ القدم واليد بالتنميل الحاد أو ورم .
- الإصابة بالشلل النصفي وعدم القدرة على تحريك اللسان للحديث عند الوقوع في مشكلة كبيرة أو الشعور بالحزن والضيق لفترة من الوقت.
- وجود زغللة واضحة في العين واضطرابات في الرؤية بالرغم من سلامة حال النظر والقرنية.
- كل هذه العلامات وأكثر قد تصيب بعض الأشخاص مما يعتقدون أنها أعراض عادية يمكن أن تزول ولكنها للأسف اعراض جلطة خطيرة يجب معالجتها على الفور.