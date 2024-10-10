أسهل طريقة لصبغ الشعر باللون النحاسي بمكونات طبيعية ومتوفرة في المنزل

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رياض - احمد صلاح - صبغ الشعر باللون النحاسي بجميع درجاته يعتبر من أحدث صيحات الموضة، حيث أن هذه الألوان من أجمل الألوان التي تعطي المرأة إطلالة جذابة متميزة في عالم الموضة، فقد يلجأ البعض من الفتيات باقتناء صبغات من محلات بيع مستحضرات التجميل، إلا أن هذا قد يلحق ضررا بالغا بالشعر لان بعض الصبغات تحتوي على مكونات ضارة للشعر، والبعض الآخر يفضل استخدام المكونات الطبيعية التي ليس لها أي آثار سلبية على الشعر بل يغذي ويفيد فروة الرأس، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف معكم على طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي.

صبغ الشعر باللون النحاسي بالمكونات الطبيعية

اللون النحاسي من الألوان التي ظهرت هذا الصيف وتفضله أغلب الفتيات، ومن خلال المكونات التالية التي لا تحدث أي أضرار للشعر نقدم لكم هذه الوصفة، ومكوناتها كالتالي:

كوب متوسط من الحناء.

علبة من السفن أب صغيرة الحجم.

خمسة ملاعق كبيرة من الكركم.

مقدار مناسب من الماء المغلي للعجن.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل صبغة رائعة بنتائج مضمونة 100٪ بمكونات طبيعية غير ضارة لفروة الرأس، وإليكم هذه الطريقة بكل أمان:

نقوم بمزج جميع المكونات جيدا ما عدا السفن أب.

نترك الخليط لمدة أربعة ساعات حتى يتخمر جيدا.

نضيف إلى الخليط السفن أب تدريجيا حتى يصل إلى القوام المناسب.

يتم فرد الخليط على الشعر بطريقة متساوية.

يغطي الشعر بكيس من البلاستيك ونترك الخليط على الشعر، وذلك لمدة أربعة ساعات حتى نحصل على نتيجة مرضية.

نغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك.

الحفاظ قدر الإمكان على الشعر من حيث الفرد والمكواة، وذلك لأنها تؤثر بشكل كبير على الشعر.

صبغ الشعر باللون النحاسي بعصير الشمندر والجزر

يعد عصير الشمندر من المكونات الطبيعية التي تعطى درجات اللون النحاسي من خلال الآتي:

نقوم بتحضير عصير الشمندر بإضافة الجرز معه.

ثم نقوم بفرده على الشعر باستخدام الفرشاة.

ومن ثم بعد ذلك يغطى الشعر بكيس من البلاستيك.

يترك هذا الخليط على الشعر لمدة ساعة.

يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب لشعرك حتى يتم الشطف بالماء مضاف إليه خل التفاح.

يتم تكرار هذه الوصفة حتى تصلي إلى اللون الذي ترغبيه.

نصائح يجب اتباعها عند صبغ الشعر

يجب عند صبع الشعر إتباع بعض النصائح حتى نحصل على نتيجة مرضية، وذلك من خلال اتباع الآتي: