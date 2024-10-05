نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: لبنان يواجه أزمة مروعة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن لبنان يواجه أزمة مروعة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.

وأضاف فيليبو غراندي في تدوينة على صفحته بمنصة "X" يوم السبت أن الغارات الإسرائيلية على لبنان تركت مئات الآلاف من الناس بلا مأوى.

وقال غراندي في منشور على "إكس": "وصلت للتو إلى بيروت بينما يواجه لبنان أزمة مروّعة.. مئات الآلاف من الأشخاص باتوا معدمين أو مشردين بسبب الغارات الجوية".

وتابع قائلا "جئت إلى هنا تضامنا مع المتضررين ودعما للجهود الإنسانية وطلبا للمزيد من المساعدة الدولية".

وتشن القوات الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر قصفا جويا واسعا على لبنان أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 1200 شخص وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين بالإضافة إلى عملية عسكرية برية في جنوب لبنان.

وتأتي هذه الحصيلة ضمن هجوم واسع النطاق أدى إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني بالإضافة إلى عملية برية أطلقتها تل أبيب على جنوب لبنان.

وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2036 شهيدا و9653 مصابا منذ 8 أكتوبر ولغاية الجمعة 4 سبتمبر".

وفي المقابل، يستمر دوي صافرات الإنذار إثر إطلاق حزب الله وفصائل فلسطينية مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات في المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة وسط تعتيم صارم في تل أبيب على الخسائر البشرية والمادية.