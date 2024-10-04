زعيم كوريا الشمالية يهدد باستخدام الأسلحة النووية إذا تم التعدي على سيادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 07:29 صباحاً - هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، باستخدام الأسلحة النووية وتدمير كوريا الجنوبية بشكل دائم، إذا تم التعدي على سيادة أراضيه.

وقال "كيم"، خلال زيارة إلى وحدة من قوات العمليات الخاصة، إن جيشه "سيستخدم دون تردد كل القوات الهجومية التي يمتلكها، بما في ذلك الأسلحة النووية"، إذا حاولت كوريا الجنوبية استخدام القوات المسلحة للتعدي على سيادة بلاده، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وفي المقابل، كان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول من أن نظام "كيم" سينهار إذا حاول استخدام الأسلحة النووية.

وتأتي مثل هذه التصريحات في ظل تصاعد العداوات بسبب الكشف الأخير من جانب كوريا الشمالية عن منشأة نووية واستمرارها في إجراء تجارب صاروخية، وبحسب "أسوشيتد برس".

وفي الأسبوع المقبل، يقول المراقبون إن البرلمان الكوري الشمالي من المتوقع أن يعلن دستوريًا عن نظام "دولتين" مُعادٍ على شبه الجزيرة الكورية لرفض المصالحة مع كوريا الجنوبية رسميًا وتقنين الحدود الوطنية الجديدة.