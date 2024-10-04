مجموعة السبع تحذر من تصعيد لا يمكن السيطرة عليه بالشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 07:29 صباحاً - أعرب زعماء دول مجموعة السبع، مساء اليوم الخميس، عن "قلقهم العميق" جراء "تدهور الوضع" في الشرق الأوسط، محذرين من تصعيد قد يخرج عن السيطرة في المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن المجموعة "نحن، زعماء مجموعة السبع، نعرب عن قلقنا العميق إزاء تدهور الوضع في الشرق الأوسط وندين بأشد العبارات هجوم إيران العسكري المباشر على إسرائيل".

وحذر البيان من "دورة خطيرة من الهجمات والردود الانتقامية تهدد بإذكاء تصعيد لا يمكن السيطرة عليه في الشرق الأوسط، وهو ما ليس في مصلحة أحد".

كانت إيران قد أطلقت ما يقرب من 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، مساء الثلاثاء، وذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن ما يزيد على 80% منها أصابت أهدافها.

ووفقًا للحرس الثوري الإيراني فإن تلك الضربة جاءت ثأرًا لاغتيال حسن نصر الله وإسماعيل هنية والقيادي بالحرس الثوري عباس نيلفوروشان.

وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم الصاروخي الضخم الذي شنته إيران على بلاده بأنه "خطأ كبير" وقال إن طهران ستدفع ثمنه.