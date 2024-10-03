"حزب الله" يعلن مقتل 17 ضابطا وجنديا إسرائيليا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد "حزب الله" اللبناني أن عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي في المواجهات التي خاضها مقاتلوه اليوم الخميس 03-10-2024 قد بلغ 17 ضابطا وجنديا.

وقال الحزب في بيان: "تؤكد غرفة عمليات المقاومة الإسلامية من مصادرها الميدانية والأمنية الموثوقة أنّ عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود العدو الصهيوني في المواجهات البطولية التي خاضها مجاهدو المقاومة اليوم الخميس 03-10-2024 قد بلغ 17 ضابطا وجنديا".

ومن جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي منذ قليل اغتيال قائد منطقة مزارع شبعا في "حزب الله" خضر الشهابية.

وتأتي هذه العمليات العسكرية في سياق تصاعد التوترات، حيث تشهد منطقة جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بدء عملية برية داخل الأراضي اللبنانية.

وأعلن حزب الله اليوم الخميس أنه تصدى لمحاولة تقدم للقوات الإسرائيلية عند بوابة فاطمة وفي مارون الراس، فيما اعترف أمس الجيش الإسرائيلي بمقتل 8 جنود بينهم ضباط وإصابة 7 بجروح خطيرة إثر كمائن نصبها "حزب الله "للقوات الإسرائيلية عند أكثر من بلدة حدودية.