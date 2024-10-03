العالم اليوم - البنتاغون: نتحدث مع إسرائيل بشأن الرد على إيران

انتم الان تتابعون خبر البنتاغون: نتحدث مع إسرائيل بشأن الرد على إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أكتوبر 2024 09:24 مساءً - وقالت وزارة الدفاع الأميركية "، الخميس، إنها تجري مناقشات مع مسؤولين إسرائيليين بخصوص الرد المحتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني، لكنها امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل عن المناقشات.

ونقلت رويترز عن سابرينا سينغ، المتحدثة باسم البنتاغون، "نتحدث بالتأكيد إليهم عن ردهم، لكن ماذا سيكون ردهم، لن أتكهن أكثر. لكننا مستمرون في التواصل معهم".

وتوعدت إسرائيل إيران بالردّ على إطلاق طهران الثلاثاء حوالي 200 صاروخ باتجاه الدولة العبرية انتقاما لاغتيال حليفيها زعيم حركة حماس اسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، بمشاورات يجريها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري الليلة مشاورات لبحث الرد على الهجوم الإيراني على الدولة العبرية بنحو 200 صاروخ.