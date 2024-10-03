العالم اليوم - ارتفاع عدد قتلى جنود إسرائيل في لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أكتوبر 2024 09:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل أحد ضباطه في جنوب لبنان الأربعاء، ما يرفع إلى 9 حصيلة الجنود الذين قضوا منذ بدء العمليات البرية ضد حزب الله الإثنين.
وقال الجيش في بيان إن ضابطا برتبة نقيب قتل "أمس خلال المعارك في جنوب لبنان". وكان الجيش أعلن الأربعاء مقتل 8 جنود عسكريين بعد توغل قواته إلى داخل الأراضي اللبنانية، لاستهداف مواقع للحزب.
وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن النقيب يدعى بن تسيون فلاح (21 عاما)، وهو ضابط قتالي في الكتيبة 202 من لواء المظليين، سقط أمس خلال مواجهة مع حزب الله.
كما أصيب في المواجهة 7 مقاتلين بجروح خطيرة، أربعة منهم من مقاتلي وحدة الكوماندوز "إيغوز" التابعة للجيش الإسرائيلي.
وتعد خسائر الجيش الإسرائيلي البشرية الأكبر على جبهة لبنان، بعد نحو عام من تبادل الهجمات المستمر بين إسرائيل وحزب الله.
وقال حزب الله، الأربعاء، إن مقاتليه اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في لبنان، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها الجماعة المدعومة من إيران عن وقوع اشتباكات برية، منذ بدأت إسرائيل التوغل عبر الحدود.
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