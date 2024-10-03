العالم اليوم - فيديو.. 14 قتيلا بضربة إسرائيلية على مقهى في طولكرم بالضفة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أكتوبر 2024 09:24 مساءً - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن القصف الإسرائيلي على مخيم طولكرم أدى إلى مقتل 14 شخصا.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية".

وأفادت بأن "طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل مقهى شعبي في حارة الحمام في مخيم طولكرم أثناء تواجد عدد من المواطنين".

وأشارت إلى أن "مركبات الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى المكان، حيث جرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم".

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصة "إكس" اندلاع النيران في الموقع الذي تعرض للقصف الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه نفذ ضربة بمدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش: "في عملية مشتركة لجهاز الشاباك والجيش هاجمت طائرة مقاتلة منطقة في طولكرم".