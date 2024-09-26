نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع وزيري الخارجية المصري والأمريكي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، مع أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

التأكيد على التعاون الثنائي

تقدم العلاقات : أشاد الوزيران بالتقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وذلك في ضوء انعقاد الحوار الاستراتيجي في القاهرة الأسبوع الماضي.

: أشاد الوزيران بالتقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وذلك في ضوء انعقاد في القاهرة الأسبوع الماضي. تطوير التعاون: أكدا على أهمية مواصلة العمل لتطوير علاقات التعاون، مع التركيز على ارتقائها إلى آفاق جديدة تخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والأمريكي.

التركيز على الأوضاع الإقليمية

أكد الوزير عبدالعاطي على: