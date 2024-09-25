نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يلتقي وزير خارجية روسيا الاتحادية ويؤكد: التصعيد الاسرائيلي يدفع الأمور إلى الحافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء 25/9/2024، سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، بأن الطرفين بحثا خلال اللقاء عددًا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية فضلا عن التصعيد الخطير في لبنان، حيث شدد ابو الغيط على أن الانزلاق نحو المواجهة الاقليمية الشاملة لن يكون في مصلحة اي طرف، وان الدفع الاسرائيلي للتصعيد يدفع الامور إلى حافة يتعين على المجتمع الدولي ادراك مدى خطورتها والعمل بسرعة وحسم للتراجع عنها.

وقال رشدي، إن أبو الغيط حرص على إطلاع لافروف على نتائج الجهود التي تقوم بها المجموعة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بالحرب على غزة في سبيل الوصول إلى وقف فوري ودائم لوقف النار وتطبيق حل الدولتين، مشيرًا إلى أهمية مشاركة روسيا في الجهود الرامية إلى تحويل رؤية الدولتين إلى واقع وليس مجرد شعار.

وأضاف رشدي أن أبو الغيط استمع لرؤية الوزير الروسي حول تطورات الحرب في اوكرانيا، معربا عن تطلعه في التوصل إلى تسوية سياسية لهذا النزاع الخطير.

وقال المتحدث الرسمي، إن الأمين العام للجامعة ناقش مع لافروف سُبل تعزيز العلاقات العربية الروسية، في إطار التعاون القائم بين الجانبين والذي يُفترض ان يتوج بعقد القمة العربية الروسية فور انتهاء التحضيرات لها.