البيت الأبيض: إعلان مجموعة السبع بإعادة إعمار أوكرانيا أيدته 30 دولة من أصل 193

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن نحو 30 دولة فقط من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، أيدت إعلان مجموعة السبع لدعم إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيانه: " سيستضيف الرئيس بايدن اليوم حدثا على مستوى القيادة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاق الإعلان المشترك لدعم تعافي وإعادة إعمار أوكرانيا. وسيعلن الرئيس بايدن انضمام أكثر من 30 دولة والاتحاد الأوروبي إلى هذا الإعلان التاريخي".

ويؤكد الإعلان جميع الوعود القديمة التي قطعتها دول مجموعة السبع لدعم أوكرانيا.

وجاء في الإعلان: "جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، نظل ملتزمين بتقديم المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية لأوكرانيا ودعم إعادة الإعمار".

وأشار إلى رغبة الغرب في إبقاء الأصول السيادية الروسية مجمدة حتى "تدفع روسيا ثمن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".

كما يتعهد الموقعون بمواصلة العمل على تزويد كييف بقرض بقيمة 50 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024، وهو القرض الذي وعد به أعضاء مجموعة السبع في قمة بوليا جنوبي إيطاليا على أن يتم تغطيته من دخل الأصول الروسية المجمدة.

وأفاد الإعلان أيضا أنه "من أجل تنفيذ كل هذه الالتزامات، سيعمل كل واحد منا على تزويد أوكرانيا بدعم ثنائي محدد متفق عليه في هذا الإعلان المشترك".

وعلى أوكرانيا من جانبها، وفقا للإعلان، أن تلتزم بتنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية والقضائية ومكافحة الفساد وحوكمة الشركات والدفاع والإدارة العامة وإدارة الاستثمار العام وإنفاذ القانون. هذه الإصلاحات ضرورية وستكون حيوية لتمكين الدعم الطويل الأجل لإعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا