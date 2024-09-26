نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرقتا ”لا بريندا روخا“ و”فانيكا“ الإسبانيتان تشاركان بالدورة الرابعة لمهرجان ”هي الفنون“ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ستتواجد فرقتا ”لا بريندا روخا“ و”فانيكا“ الإسبانيتان في مصر للمشاركة في الدورة الرابعة من مهرجان ”هي الفنون“ الذي سيقام في القاهرة والإسكندرية في خلال الفترة ما بين 26 و29 سبتمبر.

ويأتي حضور الفرقتين بدعم من ملحقية الشؤون الثقافية والعلمية بسفارة إسبانيا في مصر، ومعهد ثربانتس بالقاهرة من خلال اتفاقية مع وفد الاتحاد الأوروبي ومجموعة المعاهد القومية للثقافة في الاتحاد الأوروبي "إونك"

وستقدم فرقة ”لا بريندا روخا“ المكونة من كريستينا لوبيز وسارة سامبولا وآنا برينيس حفلًا يوم الخميس 26 سبتمبر في الساعة 21.15 في الحديقة الرئيسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويوم الجمعة 27 سبتمبر في الساعة 21.00 في مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، حيث سيختبرون فيه التخصصات التي تركت بصماتها على نشأتهم الفنية: الفلامنكو والجاز والفنون التشكيلية والتكنولوجيا التطبيقية على الفنون.

وفي الوقت ذاته، ستقدم فرقة فانيكا عرضين، الأول في القاهرة (الجمعة 27 سبتمبر، الساعة 19:15، في الحديقة الرئيسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة) والإسكندرية (الأحد 29 سبتمبر، الساعة 20:00، في المعهد الفرنسي). وتشارك إينيس، عازفة الجيتار، في الفرقة مع أنيكا على الكمان وبرونا على التشيلو، في عرض فولكلوري وروك تدريجي يغني فيه الثلاثة.

كما ستقدم كلتا الفرقتين ورش عمل مجانية للفنانين المصريين الشباب في القاهرة يومي 28 و29 سبتمبر

وتأسس مهرجان ”هي الفنون“ في عام 2021 بهدف تسليط الضوء على إبداعات الفنانات من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تشجيع الاحتفاء بالإبداع النسائي.

ويضم مهرجان ”هي الفنون“ فنانين مصريين وعالميين، وضمت الدورات السابقة مجموعة ”لاس ميجاس“ الإسبانية (2023) والفنانة إيزابيل فينادريل (2022).

والمهرجان مدعوم من ملحقية الشؤون الثقافية والعلمية بسفارة إسبانيا في مصر، ومعهد ثربانتس بالقاهرة، ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر ومؤسسات مصرية وأجنبية أخرى.