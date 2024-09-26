العالم اليوم - إسرائيل: لن نسمح لإيران وأعوانها في الاستمرار بتهديد أمننا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 سبتمبر 2024 01:21 صباحاً - شدد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون يوم الأربعاء على أن بلاده لن تسمح لإيران وأعوانها في المنطقة في الاستمرار بتهديد أمن إسرائيل.

وقال دانون في كلمته بجلسة لمجلس الأمن بشأن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، إن "الآلاف من الإسرائيليين يقيمون في الملاجئ حاليا بسبب حزب الله".

وأضاف: "إسرائيل تنفذ ضربات دقيقة في لبنان ضد حزب الله".

وأشار إلى أن بلاده لا تريد خوض حرب شاملة "ولكننا سنعمل على منع تكرار هجمات 7 أكتوبر. لن نسمح بأن يتحول شمالنا لمنطقة حرب".

واعتبر أن إيران "هي العنكبوت في مركز شبكة العنف ولن يكون هناك سلام في المنطقة حتى نفكك هذا التهديد".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أكد دانون في حديثه بالأمم المتحدة أن إسرائيل التي تشن غارات غير مسبوقة ضد حزب الله اللبناني المدعوم من طهران، تفضّل حلا دبلوماسيا يتيح عودة سكان مناطقها الشمالية إلى ديارهم.

وأوضح دانون "إذا تمكنّا من تحقيق ذلك من خلال الدبلوماسية، فسيكون ذلك أفضل لإسرائيل، وسيكون أفضل للبنان".

لكنّه لفت إلى أنه في حال فشلت الدبلوماسية "فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا، وفقا للقانون الدولي".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد حذّر الأربعاء من أن الشرق الأوسط يقف اليوم "على شفير كارثة شاملة"، مؤكدا أن طهران ستدعم لبنان "بكل الوسائل" إذا زادت إسرائيل من شدة هجومها العسكري على حزب الله.

وبيّن عراقجي في الأمم المتحدة أن "المنطقة على شفير كارثة شاملة. إذا لم يتم وضع حد لهذه الكارثة فإن العالم سيواجه عواقب كارثية"، مضيفا أن بلاده "ستقف إلى جانب الشعب اللبناني بكل الوسائل".

وفي حديثه للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال عراقجي إن إسرائيل تجاوزت "كل الخطوط الحمراء" وإن على مجلس الأمن أن يتدخل لاستعادة السلام والاستقرار، مؤكدا أن طهران "لن تقف مكتوفة الأيدي في حال اندلاع حرب شاملة في لبنان".