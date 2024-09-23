نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "نتنياهو" يوجه رسالة لمواطني لبنان.. ماذا قال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اللبنانيين "الابتعاد عن الضرر" مع استمرار قصف أهداف لحزب الله.

وأفادت مصادر طبية لبنانية، بسقوط 15 قتيلا بينهم أطفال من اللاجئين السوريين جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

حزب الله يرد على إسرائيل بعد غارات الضاحية الجنوبية لبيروت.. ماذا يحدث الآن؟

وأكد جيش الاحتلال، إطلاق 25 صاروخا من لبنان والدفاعات الجوية نجحت في اعتراض معظمها.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، تصديق حكومة الاحتلال بشكل مستعجل على إعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في كل أنحاء الدولة

وأفاد مصدر أمني إسرائيلي، بأن هدف غارة بيروت هو علي كركي الرجل الثالث بحزب الله ورتبته تعادل شكر وعقيل، حسب ما أذاعته هيئة البث الإسرائيلية.

وقال مصدر أمني، إن مصير القيادي الكبير في حزب الله علي كركي غير معروف، حسب "رويترز".

وأكدت المصادر، أن المستهدف بغارة إسرائيل قبل قليل هو قائد الجبهة الجنوبية بحزب الله.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال قال: "نستهدف بيروت حاليا.

وقال مراسل القناة بأن هناك أنباء أولية عن استهداف بالضاحية الجنوبية.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".

من جهته؛ قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيرًا إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".