نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غارات العدو الإسرائيلي.. "أبوزينب" لـ "دوت الخليج": حزب الله يضع لبنان في أتون النيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يكتف العدو الإسرائيلي بما يفعله في قطاع غزة والانتهاكات الدامية هناك وقتل المدنيين واستهداف منازلهم وغيرها من الانتهاكات البشعة الشاهد عليها العالم أجمع، بل ذهب للبنان ليواصل جرائمه والتي أيضا لم تكن وليدة اليوم.

فشن طيران العدو الإسرائيلي عدد من الغارات العنيفة اليوم الإثنين على عدد من المواقع في لبنان وغيرها من استهداف منازل المدنيين العزل.

إيران وحزب الله



وتعليقا على آخر تطورات الأوضاع في لبنان، قال المحلل السياسي والكاتب طارق أبوزينب في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج":" فيما جنوب لبنان يشتعل وبلداته وقراه وصولا إلى إلى البقاع تتحول إلى أرض محروقة وسكانه يُبادون، تعلن إيران، الراعية الرسمية لحزب الله والساهرة على مأكله ومشربه وماله وسلاحه، استعدادها لبدء محادثات نووية، ويؤكد رئيسها من نيويورك أن "رسالتنا هي السلام والأمن"، فماذا عن سلام وأمن لبنان ".

وأضاف "أبوزينب":"ببساطة اللامنطق تلك هي المعادلة وباللامنطق أيضا يضع حزب الله لبنان في اتون النيران، لا لشيء، إلا لمساندة غزة، وباللامنطق تغيب دولة لبنان عن قرار الحرب والسلم مستسلمة لحزب الله وما يقرره، من منع انتخاب رئيس جمهورية إلى إحراق البلد بمن فيه".

طارق ابوزينب

وتابع المحلل السياسي: "مجلس نواب لا يجتمع للتشاور في ما يتوجب على دولة تليق بها تسمية دولة، في حالة اعلان الحرب وحكومة تبكي على الاطلال وتنوح على الشهداء وتنعي وتشكو حالها للعالًم العالِم أنها حكومة حزب الله، وعلى هذا الأساس يتعاطى معها".

أتون جهنم



واستطرد: "هو اتون جهنم فتح العدو الإسرائيلي على حزب الله ومن خلاله لبنان اعتبارا من ساعات الصباح الأولى معلنة الحرب وبدء هجوم جوي واسع النطاق في لبنان مطالبة سكان الجنوب والبقاع بالإخلاء والابتعاد عن أماكن سلاح حزب الله".

وتابع: "على مايبدو القرار اتُخذ وهو تدمير كل منصات الصواريخ التابعة لحزب الله والمستودعات التي يخزن فيها صواريخه وراجماته".

واختتم "أبوزينب" تصريحاته، قائلا: "القرار اتخذ إلا أن الضربة ستكون موجعة وهي حتما لن تميز منطقة وأخرى في حال وجود منصات صواريخ ومستودعات ذخيرة بين البيوت أو داخل الشقق السكنية. ومن هنا يمكن فهم الدعوات التي يوجهها القادة الإسرائيليون إلى السكان للإبتعاد عن الأماكن التي تتواجد فيها مراكز تابعة لحزب الله وآخرها توزيع رسائل على أهالي البقاع لإخلاء منازلهم في حال كان لديهم أسلحة لحزب الله وأمهلتهم ساعتين من الوقت".