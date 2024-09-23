شاهد.. خراب كبير جراء ينال من منازل المدنيين في البرج الشمالي بلبنان

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أحمد جودة - القاهرة -

نال خراب كبير من منازل المدنيين في البرج الشمالي بلبنان جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي.

وكان قد نفذ الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، غارات كثيفة على مناطق واسعة جنوب لبنان، هي الأعنف منذ اندلاع المواجهات في 8 أكتوبر الماضي.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات عنيفة ومكثفة على مناطق واسعة جنوب غرب وجنوب شرق لبنان استهدف بعضها منازل.

ومن بين المواقع التي استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي هو موقع المستشفى الإيطالي ببلدة صور.