‏إيران تقول إنها أرسلت بنجاح قمرًا صناعيًا إلى الفضاء

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أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏إيران، إنها أرسلت بنجاح قمرًا صناعيًا إلى الفضاء، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.