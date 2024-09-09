العالم اليوم - رويترز: ليبيا أعلنت القوة القاهرة لتعطل عمليات ميناء السدرة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 12:24 مساءً - قالت أربعة مصادر تجارية مطلعة لرويترز إن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت أواخر الأسبوع الماضي حالة القوة القاهرة على تحميل عدة شحنات من الخام من ميناء السدرة النفطي مع استمرار تعطل الإنتاج نتيجة خلاف سياسي حول قيادة مصرف ليبيا المركزي، وهو جهة الإيداع القانونية الوحيدة لعائدات النفط.

وقال مصدران إن المؤسسة لم تعلن حالة القوة القاهرة على كل عمليات التحميل بالميناء وهو الإجراء الذي كان من شأنه إيقاف كل عمليات التحميل.

وتُعلن حالة القوة القاهرة عندما يحول وقوع أحداث مفاجئة من قدرة جهة ما على الوفاء بمتطلبات تعاقد أبرمته.

ولم يتضح عدد الشحنات المتأثرة بالقرار، لكن أحد المصادر، وقد أُلغيت شحنة له، قال إن الأمر طال عدة شحنات، بحسب رويترز.

وأوضح المصدر قائلا "ليس إغلاقا كاملا، سيتم تحميل بعض الشحنات".