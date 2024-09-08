نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زعماء الاستخبارات البريطانية والأمريكية.. النظام العالمي مهدد بطريقة لم نشهدها منذ الحرب الباردة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني ريتشارد مور، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، بيل بيرنز بشكل علني معا لأول مرة، خلال فعالية أُقيمت في لندن، السبت من أن النظام العالمي الدولي مهدد بطريقة لم نشهدها منذ الحرب الباردة.

في أول مقال مشترك يكتبه زعماء أجهزة الاستخبارات البريطانية والأمريكية في تاريخهما المشترك الممتد 77 عامًا، حذرالرئيسين، من أن البلدين يواجهان الآن "مجموعة غير مسبوقة من التهديدات".

في مقال مشترك في صحيفة فاينانشال تايمز، تأمل زعماء الاستخبارات عقودًا من التعاون على مدار حربين عالميتين وفي حربهما ضد الإرهاب، محذرين: "إن تحديات الماضي تتسارع في الحاضر، وتتفاقم بسبب التغير التكنولوجي".

وكتبوا أيضًا: "لا شك أن النظام العالمي الدولي، النظام المتوازن الذي أدى إلى السلام والاستقرار النسبي وحقق مستويات معيشية مرتفعة وفرص وازدهار، يتعرض للتهديد بطريقة لم نشهدها منذ الحرب الباردة"،

بالنسبة لكلا الوكالتين، "يشكل صعود الصين التحدي الاستخباراتي والجيوسياسي الرئيسي في القرن الحادي والعشرين، وقد أعدنا تنظيم خدماتنا لتعكس هذه الأولوية"،

وإلي روسيا….

وانتقد زعماء الاستخبارات "الحملة المتهورة للتخريب في جميع أنحاء أوروبا التي تشنها المخابرات الروسية، واستخدامها الساخر للتكنولوجيا لنشر الأكاذيب والمعلومات المضللة المصممة لدق إسفين بيننا".

وفي حديثه يوم السبت في لندن في ظهور مشترك غير مسبوق إلى جانب السير ريتشارد، حذر السيد بيرنز من العلاقة الدفاعية المتنامية و"المقلقة" بين روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية.

وفي أعقاب تقارير نشرتها شبكة سي إن إن وصحيفة وول ستريت جورنال تفيد بأن طهران تحدت تهديدات مجموعة الدول السبع بفرض المزيد من العقوبات من خلال تزويد موسكو بمئات الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، حذر بيرنز من أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تشكل "تصعيدا دراماتيكيا" في العلاقات بين إيران وروسيا.

أرسلت كوريا الشمالية ذخيرة وصواريخ إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا، في حين تزود إيران موسكو بطائرات دون طيار هجومية.

وقال بيرنز إن وكالة الاستخبارات المركزية لم تر بعد أدلة على إرسال الصين أسلحة إلى روسيا، "لكننا نرى الكثير من الأشياء التي تقل عن ذلك".

وفي حين تحث أوكرانيا حاليا حلفائها الغربيين على السماح لكييف باستخدام أسلحتهم لضرب أهداف داخل روسيا، قال بيرنز إن الغرب يجب أن "ينتبه" إلى خطر التصعيد ولكن لا "يرهب بشكل غير ضروري" من التهديدات الروسية.