دوري أبطال إفريقيا: الأهلي المضري في الجزائر

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 10:53 صباحاً - ينزل فريق الأهلي المصري في ضيافة فريق شباب بلوزداد الجزائري اليوم، الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة في المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة يلتقي أورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا واستاد أبيدجان من ساحل العاج غداً، السبت.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- الأهلي: 7 نقاط

2- أورلاندو بيراتس: 5 نقاط

3- شباب بلوزداد: 3 نقاط

4- استاد أبيدجان: نقطة واحدة