ريال مدريد يستهدف التعاقد مع موهبة دفاعية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع موهبة نادي بورنموث، دين هويسين، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن دين هويسين لعب مع مالاجا، يوفنتوس، وروما قبل الانضمام لصفوف بورنموث الإنكليزي، الصيف الماضي..

وذكرت الصحيفة، أن لدى ريال مدريد بعض الشكوك، حول إمكانية أن يصبح هويسين لاعباً أساسياً في الفريق الأول، وأيضاً بخصوص استعداده لتقبل دور محدود في البداية.

ويبحث النادي الملكي إمكانية التحرك للتعاقد معه الآن، مدركاً أنه قد يكون الأمر أصعب في المستقبل، مع اهتمام أندية أخرى به، مثل آرسنال ومانشستر يونايتد.

وأتمت الصحيفة: “لا يريد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وخوسيه أنخيل سانشيز وجوني كالافات تكرار قضية ليني يورو، والذي دارت معه محادثات متقدمة للغاية، والذي انتهى به الأمر بالرحيل إلى مانشستر يونايتد بسبب القوة المالية للنادي الانكليزي”.