رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة عدد من دول العالم باليوم الوطني واستقلال بلادهم

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة، إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ54 المجيد، وإلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وإلى فخامة الرئيس إدجارز رينكيفيتش رئيس جمهورية لاتفيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي إيفيكا سيلينا رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا.