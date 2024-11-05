نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (11) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
ابتعد ماتيو ريتيغي، مهاجم أتلانتا، بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي مع نهاية مباريات الجولة الحادية عشرة:
1- ماتيو ريتيغي (أتلانتا): 11 هدفاً
2- ماركوس تورام (إنتر ميلان): 7 أهداف
3- أديمولا لوكمان (أتلانتا): 6 أهداف
4- دوشان فلاهوفيتش (جوفنتوس): 6 أهداف
5- خفيشا كفاراتسخيليا (نابولي): 5 أهداف
6- كريستيان بوليسيتش (ميلان): 5 أهداف
7- فالنتين كاستيلانوس (لاتسيو): 5 أهداف
8- مويس كين (فيورنتينا): 5 أهداف
9- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 5 أهداف