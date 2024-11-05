الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن أشرف داري

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أحمد جودة - القاهرة -

اتخذت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرار جديد بشأن النجم المغربي أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تكرار إصابته في الفترة الأخيرة.

الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن إصابة أشرف داري

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي قرر أن يكون هناك تكتم إعلامي بشأن إصابة أشرف داري بعد الشائعات الكثيرة التي انتشرت في الفترة الأخيرة ".

وأضاف كريم رمزي:" كل ما تم تداوله أن أشرف داري يعاني من إصابة مزمنة هو أمر غير صحيح تماما".

وأشار:" أشرف داري تجدد إصابته مرة أخرى في كاحل القدم، ولكن هذا ليس معناه أنه يعاني من إصابة مزمنة، وسيعود مرة أخرى للمشاركة بشكل طبيعي عقب انتهاء التوقف الدولي ".