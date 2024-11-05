فيديو لفتاة لبنانية يتصدر التريند على مواقع التواصل.. ما القصة؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يظهر فتاة لبنانية تعزف على البيانو في منزلها المدمر جراء القصف الاسرائيلي.

وزعمت روايات مختلفة أن مقطع الفيديو صور في بلدة الخيام جنوب لبنان و يعود للفنانة اللبنانية جوليا بطرس، لكن عند الفحص والتدقيق في التقارير المكتوبة تبين أنه يعود لطبيبة تدعى جوليا علي.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي تشابه بين هذه الطبيبة الشابة والمطربة،وأنه لا يوجد منزل جوليا بطرس في الخيام.

وعلقت جوليا علي، وهي راوية قصص حقيقية،على حسابها على إنستجرام قائلةً”أن أرى المكان الذي أسميه بيتي وقد تحول إلى ركام هو ألم أعمق من أن تعبر عنه الكلمات. لا يتعلق الأمر بالجدران والسقف فقط، بل بسنوات من الأحلام والتضحيات والحب الذي وضعته عائلتي في هذا المأوى”.