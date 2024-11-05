نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم موقفه من تجديد عقد عبد الله السعيد.. مفاجأة كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسمت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، ملف تجديد عقد النجم عبد الله السعيد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعدما تألق بشكل كبير في الفترة الأخيرة مع الفارس الأبيض.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" حسين لبيب عقد جلسة مع عبد الله السعيد، من أجل حسم ملف تجديد عقده".

وأضاف:" نادي الزمالك اتفق مع عبد الله السعيد، على تجديد عقده مع النادي لمدة موسمين قادمين، ومن بعدها قد يعلن اللاعب اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي".

وأتم كريم رمزي:" عبد الله السعيد يفكر في الاعتزال بعد إنتهاء الموسمين، وسيكون بلغ من العمر 42 عاما، ولكن في حال رأى نفسه قادرا على اللعب، سينتقل إلى. ناد آخر".