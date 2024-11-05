نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف ملعب السانتياجو برنابيو، معقل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني نظيره نادي ميلان الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لهذه النسخة.

ويحل ميلان كضيف على حساب ريال مدريد وذلك على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ميلان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق صافرة بداية مباراة ميلان أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: إميرسون رويال، فيكايو توموري، مالك ثياو، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: روبن لوفتس تشيك، يوسف فوفانا، تيون كووبميينيرز

خط الهجوم: رافاييل لياو، ألفارو موراتا، كريستيان بوليسيتش