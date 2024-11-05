سائق متهور يثير ذعر السكان في الكويت.. ما القصة؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - تسبب سائق شاحنة متهور في إثارة الذعر في إحدى مناطق محافظة الفروانية بالكويت، بعد أن تعمد صدم عدة سيارات على الطريق قبل أن ينطلق، وقد تمكنت الشرطة من ضبطه.

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي شاحنة متوسطة الحجم تسير إلى الخلف وتصطدم بسيارة أو أكثر في طريقها، ثم ينطلق سائقها إلى الأمام ويصطدم بالسيارة التي أمامها.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها اليوم الاثنين،إن رجال الإدارة العامة للمرور ضبطوا سائق الشاحنة بعد أن تعمد الاصطدام بعدد من المركبات في منطقة جريب الشيوخ، معرضاً حياة الآخرين للخطر.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه تم إجراء عملية بحث وتحرٍ باستخدام الطائرات بدون طيار ورجال الأمن في المنطقة التي وقع فيها الحادث، وتم العثور على المركبة وتحديد هوية قائدها والقبض عليه بعد محاولة إخفاء معالم المركبة للتمويه.

وأشارت الوزارة إلى أن رجال الأمن أحالوا سائق الهافلوري إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،كما تم حجز المركبة.