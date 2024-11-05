ماهي فوائد التربية المكثفة على حياة طفلك؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - تنطوي التربية المكثفة على المراقبة والسيطرة المستمرة على حياة الطفل، ولها فوائد، مثل تقوية العلاقة بين الوالدين والطفل وإعطاء الطفل شعور باﻷمان.

ومع ذلك، يمكن أن يكون لها أيضًا آثار سلبية،مثل انخفاض احترام الذات والاستقلالية وزيادة التوتر ومحدودية المهارات الاجتماعية ومهارات حل المشكلات.

ويوصي الخبراء بتحقيق التوازن بين الرعاية والحرية والسماح للأطفال باتخاذ قراراتهم بأنفسهم والتعامل مع المشاكل الصغيرة.