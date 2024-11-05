نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار لجماهير الزمالك بشأن الونش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خبر سار بشأن موعد عودة محمود حمدي الونش من الإصابة.

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن الونش

وقال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "عبدالله السعيد قريب من الـ40 عامًا، ولم أرى في حياتي لاعب مثله لازال يقدم مستوى مميز، في هذا العمر، ومع نادٍ مثل الزمالك الذي ينافس على الألقاب ويلعب في إفريقيا، لذلك فهو ظاهرة واطلقت عليه لقب عمدة لاعبي مصر، ولولا السن كان من الممكن ان يتواجد مع حسام حسن في منتخب مصر".

وأضاف: "محمود حمدي الونش لاعب مهم أيضًا ومحبوب من جماهير الأهلي والزمالك، والذي بات قريبا من العودة للعب مع الفريق".

وأكمل: "جوميز اشتكى من حالة فوضى داخل الملعب خلال التدريبات، وأعضاء النادي يقومون بالتجول في (التراك) والبعض قال لي أنه لغى المران بعد 20 دقيقة".