عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القائمة المتوجهة إلى كوت ديفوار، استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان

ضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.