نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: صراع بين السويحلي والاتحاد الليبيين لضم كهربا ونادي خليجي يدخل على خط المفاوضات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي السويحلي الليبي أكد لبرنامج ستاد المحور إنهم في إنتظار رد محمود كهربا لاعب الأهلي، على عرضهم الأخير قبل التوجه للاعب آخر.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" السويحلي الليبي كما أكدنا في وقت سابق رفع عرضه لكهربا لـ٧٠٠ ألف دولار ومن وقتها وهم ينتظرون رد اللاعب".

وأكمل:" كهربا دخل في مفاوضات مع أحد الأندية الخليجية خلال الفترة الحالية وفي حالة عدم الوصول إلى إتفاق بين النادي الخليجي وكهربا سيكون السويحلي هو الأقرب لضم اللاعب الذي يفضل الخروج على سبيل الإعارة خارج الدوري المصري"

وأكمل: "كما أن مسؤولو الاتحاد الليبي تواصلوا مع وكيل كهربا خلال الفترة الأخيرة، وقدموا عرض للاعب الأهلي لضمه على سبيل الإعارة".

واستطرد الغندور:" جاريدو المدير الفني للاتحاد الليبي أبلغ مسؤولو النادي الليبي إنه في حالة ضم كهربا سيكون إضافة للفريق وفي حالة عدم نجاحهم في ضمه سيكون هناك حلول أخرى".

واختتم: "عرض الاتحاد الليبي لكهربا أقل من عرض نادي السويحيلي وهو ما يجعل الأمور صعبة وهو ما علمه مسؤولو الاتحاد من جانب وكيل كهربا ويتم دراسة رفع العرض مجددًا خلال الأيام المقبلة ".