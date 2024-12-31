نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتحجج بالصفقات.. نجم الأهلي يفتح النار على كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق، إن أداء الأهلي أمام إنبي غير مقنع وطريقة إنبي الدفاعية صعبت الأمور على الأهلي.

خالد جاد الله: كولر يتحجج بالصفقات بسبب سوء إدارته لمباريات الأهلي

وتابع خالد جاد الله خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "كولر لم يتعامل بذكاء فى مباراة الأهلي وإنبي".

وأضاف:" تغييرات كولر فى مباراة الأهلي وإنبي كانت خاطئة، ولاعبو الأهلي لم يكونوا فى مستواهم أمام إنبي".

وأكمل:" لماذا لم يتحدث كولر عن الصفقات بعد الفوز على شباب بلوذداد، كولر يتحجج بالصفقات بسبب سوء إدارته لمباريات الأهلي".

واستطرد:" ما سبب عدم الدفع بأشرف داري فى مباراة الأهلي وإنبي، كولر لم يكن موفقا فى مباراة الأهلي وإنبي ولا يجيد التعامل مع تغيرات المباراة".

واختتم خالد جادالله:" محمد إسماعيل نجح فى حصد نقطة مهمة من الأهلي".