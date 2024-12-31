الرياضة

يتحجج بالصفقات.. نجم الأهلي يفتح النار على كولر

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتحجج بالصفقات.. نجم يفتح النار على كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق، إن أداء الأهلي أمام إنبي غير مقنع وطريقة إنبي الدفاعية صعبت الأمور على الأهلي.

خالد جاد الله: كولر يتحجج بالصفقات بسبب سوء إدارته لمباريات الأهلي

وتابع خالد جاد الله خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "كولر لم يتعامل بذكاء فى وإنبي".

وأضاف:" تغييرات كولر فى مباراة الأهلي وإنبي كانت خاطئة، ولاعبو الأهلي لم يكونوا فى مستواهم أمام إنبي".

وأكمل:" لماذا لم يتحدث كولر عن الصفقات بعد الفوز على شباب بلوذداد، كولر يتحجج بالصفقات بسبب سوء إدارته لمباريات الأهلي".

واستطرد:" ما سبب عدم الدفع بأشرف داري فى مباراة الأهلي وإنبي، كولر لم يكن موفقا فى مباراة الأهلي وإنبي ولا يجيد التعامل مع تغيرات المباراة".

واختتم خالد جادالله:" محمد إسماعيل نجح فى حصد نقطة مهمة من الأهلي".

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا