نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشيلسي عن تشكيلته لمواجهة فولهام بعد قليل على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

تعادل تشيلسي مع إيفرتون سلبيا في الجولة الماضية من البريميرليج كما تعادل فولهام مع ساوثهامبتون سلبيا أيضًا في نفس الجولة.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 35 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي في حين يحتل فولهام المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

من المقرر أن يخوض تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو، اداربيويو، كولويل، كوكوريلا

خط الوسط:كايسيدو، بالمر، فرنانديز

خط الهجوم: نينو، جاكسون، سانشو