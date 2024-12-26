نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة سبورت الكتالونية تكشف مشاكل غرفة الملابس ببرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت صحيفة sport الكتالونية عن كواليس صادمة داخل غرفة ملابس فريق برشلونة، التي يحتاج فليك لحلها سريعًا قبل استئناف مباريات بعد عطلة عيد الميلاد.



يستعد برشلونة لمواجهة فريق خيتافي في الجولة العشرين من الدوري الإسباني الممتاز، يوم 18 يناير المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط.

كان برشلونة قد خسر أمام اتلتيكو مدريد في المباراة الاخيرة قبل عطلة عيد الميلاد، بنتيجة هدفين مقابل هدف، وخسر صدارة ترتيب الدوري الاسباني بفارق نقطتين.

صحيفة sport الكتالونية تفجر مفاجأة

قال جـوردي_جـيـل صحفي في جريدة SPORT:

أصعب إدارة لهانسي فليك في العام الجديد

سيُواجه تحديًا جديدًا يتمثل في إدارة قائمة مكتملة تقريبًا مع عودة معظم اللاعبين المصابين باستثناء تير شتيجن وبرنال. هذا التعافي سيجعل لديه أكثر من 20 لاعبًا من الفريق الأول، بالإضافة إلى لاعبين شباب من الأكاديمية وثلاثة حراس مرمى

مع جدول مزدحم يشمل الدوري وكأس الملك وكأس السوبر ودوري أبطال أوروبا، يصبح توزيع الدقائق بين اللاعبين أمرًا بالغ الأهمية لتجنب أي توترات داخل غرفة الملابس

فليك، الذي اشتهر بإدارته الممتازة لغرفة ملابس بايرن ميونيخ، سيحتاج إلى استخدام خبرته للحفاظ على الانسجام داخل الفريق، خاصة مع اضطراره لاستبعاد لاعبين مهمين أحيانًا. هذا الموسم، ظهرت بالفعل بعض التحديات، مثل استبدال ليفاندوفسكي أو لامين يامال وترك لاعبين مثل غافي أو أولمو خارج التشكيلة في بعض المباريات مما أثار بعض ردود الفعل



- بالإضافة إلى ذلك، يواجه فليك ضغوطًا من اللاعبين الذين يبحثون عن دور أكبر، مثل غارسيا الذي طلب الانتقال في الصيف لكنه بقي للعب دور ثانوي أو فاتي الذي يعاني من نقص الفرص رغم تعافيه من الإصابة. أما دي يونغ، فقد وجد نفسه بديلًا في ظل تألق لاعبين آخرين مثل كاسادو وهو وضع يضيف تعقيدًا لإدارة فليك

- الخروج المحتمل لبعض اللاعبين ليس مستبعدًا، خاصة مع وجود أسماء تفتقر إلى الاستمرارية مثل توري وباو ورغم ذلك، يبدو أن فليك يعتمد على الاحتفاظ بهم بسبب جدول المباريات المكثف

- خبرة فليك في إدارة فرق مليئة بالنجوم والغرور مثل بايرن ميونيخ ستكون مفتاح نجاحه في برشلونة. عليه أن يكون قريبًا من اللاعبين، يعزز الروح الجماعية، ويوزع الفرص بعناية لضمان أن يدفع الفريق نحو النجاح دون أن يتسبب في انقسامات داخل غرفة الملابس..

